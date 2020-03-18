95047

CATANIA, INCENDIO IN LABORATORIO DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Momenti di grande apprensione nella tarda mattinata di oggi per un incendio divampato in uni piccolo laboratorio di apparecchiature elettromedicali,di via Pietro dell’Ova a Catania.Ad originare il rog...

A cura di Redazione Redazione
18 marzo 2020 14:28
CATANIA, INCENDIO IN LABORATORIO DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI -
News
Condividi

Momenti di grande apprensione nella tarda mattinata di oggi per un incendio divampato in uni piccolo laboratorio di apparecchiature elettromedicali,di via Pietro dell’Ova a Catania.

Ad originare il rogo un probabile corto circuito. Il laboratorio è direttamente collegato al piano terra di una palazzina (l’incendio si è sviluppato al piano interrato) dove si trovano gli uffici della medesima società che ha riportato danni materiali ingenti, compreso il solaio di un appartamento al primo piano.

Inviate sul posto 2 squadre dei Vigili del fuoco di Catania, mezzi di rincalzo e logistici. Nel corso dell’intervento che si è concluso da poco, alcune persone sono state tratte in salvo con l’autoscala da alcuni appartamenti soprastanti il deposito.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047