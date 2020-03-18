CATANIA, INCENDIO IN LABORATORIO DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Momenti di grande apprensione nella tarda mattinata di oggi per un incendio divampato in uni piccolo laboratorio di apparecchiature elettromedicali,di via Pietro dell’Ova a Catania.Ad originare il rog...

Ad originare il rogo un probabile corto circuito. Il laboratorio è direttamente collegato al piano terra di una palazzina (l’incendio si è sviluppato al piano interrato) dove si trovano gli uffici della medesima società che ha riportato danni materiali ingenti, compreso il solaio di un appartamento al primo piano.

Inviate sul posto 2 squadre dei Vigili del fuoco di Catania, mezzi di rincalzo e logistici. Nel corso dell’intervento che si è concluso da poco, alcune persone sono state tratte in salvo con l’autoscala da alcuni appartamenti soprastanti il deposito.