CATANIA: INCENDIO NEI PRESSI DEL PORTO, A FUOCO UN DEPOSITO DI AUTO SOTTO SEQUESTRO
A cura di Redazione
19 giugno 2019 22:21
Un grosso incendio si è sviluppato intorno alle ore 20 all'interno di un deposito di autovetture sotto sequestro.
Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco (distaccamento Sud e Nord), autobotti di rincalzo, autoscala e carro aria.
L'incendio, fanno sapere i vigili del fuoco, è ancora in corso.
Grossi nuvoloni neri di fumo coprono il cielo fino all'Aeroporto di Catania.
IN AGGIORNAMENTO