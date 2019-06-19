+++FLASH+++Un grosso incendio si è sviluppato intorno alle ore 20 all'interno di un deposito di autovetture sotto sequestro.Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco (distaccamento S...

Un grosso incendio si è sviluppato intorno alle ore 20 all'interno di un deposito di autovetture sotto sequestro.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco (distaccamento Sud e Nord), autobotti di rincalzo, autoscala e carro aria.

L'incendio, fanno sapere i vigili del fuoco, è ancora in corso.

Grossi nuvoloni neri di fumo coprono il cielo fino all'Aeroporto di Catania.

CATANIA: INCENDIO NEI PRESSI DEL PORTO, A FUOCO UN DEPOSITO DI AUTO SOTTO SEQUESTRO

IN AGGIORNAMENTO