CATANIA: ISPETTORE DEI VIGILI PICCHIATO DA RAGAZZI -AGGIORNAMENTO

Un’inchiesta per tentativo di omicidio, al momento a carico di ignoti, è stata aperta dal Procuratore della Repubblica a Catania Carmelo Zuccaro in seguito all'aggressione subita sabato scorso a Catania da un ispettore della Polizia Municipale, Luigi Licari, ricoverato nell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro.

Pochi minuti fa il Sindaco di Catania con un post sui social dopo aver fatto visita all'ispettore all'Isp. Luigi Vicari, insieme al Direttore generale Pellicano e la Dirigente del Reparto Dott.ssa Monea, ha dichiarato che le condizioni dell'Ispettore sono stazionarie. Nessuna nuova emorragia. È assistito con ogni dovuta attenzione. Domani inizierà a svegliarsi e avremo un quadro più preciso. Insieme al Vice Sindaco Consoli ed al Comandante Sorbino, ho abbracciato la Moglie ed i figli. Incrocio le dita, ma intanto sento il dovere di ringraziare il Procuratore della Repubblica e la polizia giudiziaria per l'estrema attenzione con cui stanno seguendo le indagini.

I responsabili devono essere individuati e devono pagare per il grave gesto compiuto