CATANIA: LA POLIZIA ARRESTA LO SPACCIATORE E SANZIONANO I SUOI “CLIENTI”

Nella mattina di domenica personale delle volanti ha arrestato il pregiudicato RAPISARDA Nazzareno, classe 1958 per il reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Gli operatori in transito nella zona di via Galermo sono stati insospettiti dal comportamento di un uomo in bici, il quale alla vista della volante ha accelerato l’andatura guardandosi intorno con circospezione. Per tale motivo gli agenti lo hanno bloccato per sottoporlo a controllo e a perquisizione personale; l’uomo è stato trovato in possesso della sostanza stupefacente del tipo marijuana nonché la somma di euro 71, suddivisa in banconote di piccolo taglio. Da ulteriori controlli inoltre è emerso che il soggetto in questione, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, aveva poco prima ceduto una dose di droga a un uomo che si trovava seduto sulla propria autovettura alcuni metri più avanti rispetto al luogo del controllo; quest’ultimo infatti è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e per questo è stato in via amministrativa e segnalato ex art. 75 Tu Stupefacenti.

A seguito di ciò gli operatori hanno proceduto ad effettuare una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dello spacciatore, e hanno rinvenuto materiale vario per il confezionamento della sostanza stupefacente, una piantina di marijuana alta circa 10 cm e una dose di marijuana del peso di 0,5 grammi, di proprietà del figlio del fermato che dichiarava di detenerle per uso personale e veniva sanzionato amministrativamente.

Su disposizione del Pm di turno il RAPISARDA è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.