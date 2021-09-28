CATANIA. L’ECCESSIVO NERVOSISMO TRADISCE IL PUSHER A SAN CRISTOFORO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un pregiudicato catanese di 27 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un pregiudicato catanese di 27 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, impegnati nel controllo del territorio, hanno imposto l’alt alla Jeep Renegade condotta dal giovane che stava percorrendo questa via Scaldara.

Insospettiti dall'atteggiamento alquanto irrequieto assunto dal fermato rispetto al normale controllo su strada, gli operanti hanno deciso di procedere ad una perquisizione personale, successivamente estesa anche alla sua abitazione, dove in soggiorno e in camera da letto sono stati rinvenuti e sequestrati: 30 grammi di marijuana e 765 euro in contanti, ritenuti il presumibile provento dell’attività illecita posta in essere dallo spacciatore.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.