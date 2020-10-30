CATANIA: LOCALI APERTI NONOSTANTE I DIVIETI, SANZIONI E ORDINANZE DI CHIUSURA

Continuano i controlli della Polizia di Stato sul rispetto delle norme contenute nel DPCM del 25 ottobre 2020 sulla prevenzione del diffondersi della pandemia.Oltre ai servizi specifici periodicamente...

Continuano i controlli della Polizia di Stato sul rispetto delle norme contenute nel DPCM del 25 ottobre 2020 sulla prevenzione del diffondersi della pandemia.

Oltre ai servizi specifici periodicamente disposti dal Questore Mario Della Cioppa, infatti, tutti gli agenti dell’apparato di controllo del territorio della Questura sono stati sensibilizzati sulla vigilanza dell’andamento di questa delicatissima situazione sanitaria.

È stato così che, nella serata di ieri, agenti delle Volanti, con la collaborazione della Polizia Locale hanno controllato e sanzionato i titolari di due attività che, contravvenendo ai divieti normativi, continuavano a esercitare la loro attività.

Anzitutto, sono stati sanzionati i responsabili di un’associazione/sala gioco ubicata in una via del centro storico, al cui interno si trovavano alcune persone, tra cui due pregiudicati. Gli stessi sono stati, altresì, sanzionati per la mancanza della documentazione Scia e Dia Sanitaria. Sono state comminate sanzioni per un totale di euro 8400 e la contestuale chiusura dell’attività per giorni 5.

Successivamente, è stato sanzionato il titolare di un centro scommesse-bar ubicato nell’area di Nesima Inferiore al cui interno, nonostante per l’ora tarda fosse prevista la chiusura del negozio, stazionavano alcuni avventori che stavano consumando delle bevande. Oltre alla sanzione pecuniaria, al gestore è stata applicata la sanzione accessoria della chiusura del locale per giorni 5.