CATANIA: MAXI BLITZ CON 35 ARRESTI NOMI E FOTO, COINVOLTO ANCHE UN PATERNESE

Maxi blitz all'alba contro la mafia catanese: 35 arresti, ma complessivamente trentotto misure cautelari, sono state notificate dai carabinieri del comando provinciale - tra Catania, Siracusa e Palermo - per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori ed estorsione.

Tredici le persone finite in carcere, 22 quelle poste agli arresti domiciliari. Tre quelle sottoposte all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tra gli arrestati figurano anche due palermitani, Giuseppe Lombardo e Marco Marsala, già detenuto al Pagliarelli.

L’indagine, nome in codice "Overtrade", ha svelato le dinamiche criminali interne al clan che opera nell’hinterland etneo, con base operativa a Mascalucia, evidenziando il ruolo di vertice di due personaggi ritenuti dagli inquirenti di primo piano nella famiglia Santapaola-Ercolano, Salvatore Mazzaglia e il genero Mirko Casesa.

Condotta dal Nucleo Investigativo di Catania dal dicembre 2016 allo stesso mese del 2018, dopo aver riscontrato le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, l'inchiesta fu avviata per monitorare le attività del gruppo di Mascalucia e dei suoi associati all’indomani della scarcerazione di Mazzaglia e Casesa.

Le indagini, incentrate soprattutto su di loro, hanno consentito di accertare non solo la loro appartenenza mafiosa ed una serie di reati come estorsioni mafiose, reati in materia di armi e intestazioni fittizie di beni, ma anche un imponente traffico di stupefacenti di vario tipo.

MAFIA E DROGA A CATANIA, LE INTERCETTAZIONI CHE HANNO DATO UNA SVOLTA ALL'INDAGINE

Mazzaglia sarebbe riuscito ad intessere amicizie con esponenti della criminalità organizzata calabrese e con altri gruppi mafiosi che operano nel territorio etneo e nelle altre province siciliane, con i quali aveva attivato diversi canali di rifornimento per l’acquisto di ingenti quantitativi di stupefacente di vario tipo (hashish, cocaina e marijuana). Proprio grazie al credito di cui godeva, Mazzaglia sarebbe riuscito ad ottenere la fornitura di stupefacenti a un prezzo più conveniente rispetto a quello praticato sul mercato ordinario, prezzo al quale poi lo stesso applicava un rincaro che costituiva il guadagno relativo alla sua intermediazione.

Dell’organizzazione faceva parte anche il figlio Giovanni, che secondo gli inquirenti affiancava il padre nei traffici più rilevanti, tra i quali la fornitura dello stupefacente in provincia di Siracusa ai fratelli De Simone ed in Provincia di Catania ai fratelli Vacante (nipoti del più noto Roberto attualmente detenuto).

Le indagini hanno permesso di accertare anche l’estorsione che Mazzaglia e Casesa avrebbero effettuato ai danni di un esercizio commerciale di Nicolosi, e la fittizia attribuzione ad Agata Mazzaglia (moglie di Casisa) della titolarità di una impresa per la commercializzazione di prodotti lattiero caseari e uova (sottoposta a sequestro), per eludere la normativa in materia di misure di prevenzione. Sono stati contestati 46 capi di imputazione nei confronti di 51 indagati.

Ecco chi sono i destinatari dell'operazione:

IN CARCERE

1. Antonino Sebastiano Battaglia, nato a Catania il 23.7.1993

2. Mirko Pompeo Casesa, nato a Catania il 10.3.1983

3. Fabio De Simone, nato a Siracusa il 2.5.1975

4. Maurizio De Simone, nato a Siracusa il 9.4.1973

5. Carmelo Di Salvo, nato a Catania il 17.11.1979

6. Orazio Fuselli, nato a Catania il 3.11.1983, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Termini Imerese

7. Giuseppe Lombardo, nato a Palermo il 26.12.1971

8. Giovanni Mazzaglia, nato a Catania il 9.3.1990

9. Vincenzo Sapia, nato a Catania il 31.1.1966

10. Davide Lorenzo Sebastiano Scavo, nato a Catania il 15.6.1984

11. Antonino Scuderi, nato a Catania il 10.3.1965

12. Lorenzo Sgroi, nato a Catania il 9.2.1978

13. Sebastiano Orazio Tucci, nato a Catania il 26.9.1973

AGLI ARRESTI DOMICILIARI

14. Massimo Calafiore, nato a Locri (RC) il 23.9.1968, residente a Solarino (SR)

15. Salvatore Castorina, nato a Catania l’11.6.1983

16. Francesco Codispoto, nato a Catania il 30.12.1975

17. Salvatore Culletta, nato a Catania il 18.11.1966

18. Alfio Currao, nato a Adrano (CT) il 4.5.1967

19. Maurizio Distefano, nato a Catania l’ 11.1.1976

20. Michele Angelo Fichera, nato a Catania l’8.11.1966

21. Mariano Giarrusso, nato a Catania il 19.1.1991

22. Marco Marsala, nato a Palermo il 9.4.1979, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli

23. Giuseppe Mascolino, nato a Catania il 9.10.1986

24. Rosario Miraglia, nato a Catania il 17.4.1985

25. Elena Nicosia, nata a Catania il 3.10.1984

26. Antonio Pellegrino, nato a Catania il 2.9.1993,

27. Angelina Puglisi, nata a Catania il 28.6.1966

28. Carmelo Russo, nato a Catania il 19.8.1955

29. Salvatore Sambataro, nato a Paternò (CT) il 17.7.1984, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Catania Bicocca

30. Luigi Scuderi, nato a Catania il 10.11.1988

31. Antonino Vacante, nato a Catania il 25.3.1984

32. Dario Vacante, nato a Catania il 5.10.1986

33. Rosario Zagame, nato a Catania il 28.11.1972, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli

34. Silvestro Zingale, nato a Catania il 12.8.1967

35. Davide Musumeci, nato a Catania il 4.6.1991, residente a Mascalucia in via Vittorio Alfieri n. 7, domiciliato a Mascalucia in via delle Mimose n. 10

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA P.G.

36. Davide Fatuzzp, nato a Catania il 10.2.1976

37. Antonino Fazzemi, nato a Catania il 16.2.1980

38. Agata Mazzaglia, nata a Catania il 09.04.1986