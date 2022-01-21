CATANIA, MINACCIAVANO LE VITTIME CON UNA SPRANGA PER RAPINARLE: DUE ARRESTI

Su richiesta della Procura Distrettuale di Catania, il Gip del Tribunale di Catania ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due somali:Abdul Aziz Ibrahim, (cl.1995),Mo...

Su richiesta della Procura Distrettuale di Catania, il Gip del Tribunale di Catania ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due somali:

Abdul Aziz Ibrahim, (cl.1995),

Mohamud Assan Ali, ( 2001),

accusati di aver commesso, in concorso tra loro, due rapine aggravate in danno di due cittadini catanesi la notte del 30 ottobre 2021. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata del 13 gennaio dalla Polizia di Stato.

Sotto la direzione della Procura etnea, le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile – Sezione Contrasto al Crimine Diffuso, che ha avviato tempestive indagini finalizzate all’identificazione dei responsabili dei due gravi episodi delittuosi accaduti nel centro storico del capoluogo etneo.

Le indagini, anche grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza del luogo in cui si sono svolti i fatti e la preziosa collaborazione delle vittime, hanno fatto emergere, nell’attuale fase del procedimento, in cui non è ancora instaurato il contradittorio delle parti, gravi indizi a carico dei due indagati, che – con un modus operandi collaudato, avrebbero colto di sorpresa le ignare vittime e, minacciandole con una spranga di ferro, le avrebbero costrette a consegnare i loro telefoni cellulari per poi far perdere le proprie tracce.

I due cittadini stranieri, rintracciati dalla Squadra Mobile, sono stati accompagnati in carcere dove rimarranno a disposizione dell’autorità giudiziaria.