CATANIA, MUORE ASSISTENTE CAPO DELLA POLIZIA STRADALE: RACCOLTA FONDI PER LA FAMIGLIA

La Polizia di Stato piange la scomparsa di Massimo Martucci, assistente Capo di soli 39 anni in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Catania.

Il ricordo dei colleghi: Un ragazzo solare, simpatico e generoso un esempio di correttezza e umanità.

Un marito amorevole e un papà meraviglioso con un solo pensiero fisso e costante: fare il possibile e l’impossibile per le sue due bambine di 15 mesi e 4 anni e per la moglie con la quale condivideva in tutto e per tutto la sua vita.

Noi tutti, amici e colleghi, vi chiediamo di aiutare la moglie con un contributo economico in quanto famiglia monoreddito e oggigiorno sappiamo tutti quanto sia difficile e complicato andare avanti con non poche difficoltà.

Vi prego, continua l'appello dei colleghi, posto l’iban in modo che ognuno possa, in assoluta riservatezza, fare qualcosa per aiutarla in questo momento così tragico.

IT31Q0306984070100000001177

Intestato a: VENTIMIGLIA CARMELINDA.

Diamo una mano d’aiuto per favore.