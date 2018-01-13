CATANIA: Muore la matriarca dei pupi della famiglia Napoli

E' morta a Catania a 94 anni Italia Chiesa Napoli, 'matriarca' della 'Marionettistica dei fratelli Napoli', una delle più note e antiche compagnie di 'pupari' che raccontano "le epiche sfide di Orlando e dei cavalieri d'armi".

Per il sindaco Enzo Bianco con lei "se ne va la voce delle eroine dell'Opera dei pupi". Italia Chiesa Napoli era una delle "parratrici" della Marionettistica dei Fratelli Napoli, fondata nel 1921, e oggi diretta da suo figlio, Fiorenzo Napoli. Nell'Opera dei pupi, "parratrici" e "parraturi" danno la voce ai personaggi, mentre i "manianti" li animano sulla scena.

"Italia Napoli - ha detto Bianco - è stata la matriarca di una stirpe di pupari che ha profondamente segnato e continua a segnare la cultura catanese, rappresentando un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Ed è stata anche una donna gentile, un'autentica signora. Per questo - ha concluso il sindaco - la città le rende onore e presto la ricorderemo in occasione dell'apertura del teatro dell'Opera.