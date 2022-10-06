CATANIA. NASCONDEVA MARIJUANA NEL COMODINO: ARRESTATO UN 28ENNE DI MASCALUCIA
La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 28enne di Mascalucia pregiudicato, sottoposto all’obbligo di firma alla P.G.
Al riguardo i militari, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa ed in particolare dello smercio di droga nel centro storico, hanno controllato, tra gli altri, il giovane mentre attraversava a bordo della sua autovettura Piazza Stesicoro.
Dopo una verifica preliminare sul posto i carabinieri hanno comunque esteso la perquisizione presso l’abitazione del 28enne ubicata a Mascalucia dove, ultimate le operazioni di ricerca i militari hanno ottenuto riscontri positivi.
Difatti, all’esito delle operazioni di ricerca, il giovane è stato trovato in possesso di 120 grammi di marijuana, di due bilancini di precisione oltre a svariato materiale idoneo al confezionamento della sostanza trovati nella sua disponibilità all’interno del comodino della camera da letto.