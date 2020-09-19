CATANIA. NEL BALCONE CURAVA LA CANAPA INDIANA INVECE DEL BASILICO: ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato il 36enne catanese Fabio MIRABELLA, ritenuto responsabile coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.Nel corso della loro quotid...

I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato il 36enne catanese Fabio MIRABELLA, ritenuto responsabile coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Nel corso della loro quotidiana attività investigativa i militari avevano acquisito la notizia che l’uomo, verosimilmente, potesse detenere droga presso la sua abitazione.

Ovvia la conseguente perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo in viale Bummacaro che effettivamente ha consentito ai militari di rinvenire sul balcone, in favore di luce e lateralmente occultate per quanto possibile da un plaid, due rigogliose piante di canapa indiana poste in vaso ed aventi circa 140 centimetri d’altezza. (g/t)