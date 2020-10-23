CATANIA, «NON SOPPORTO MIA MADRE, ARRESTATEMI» FUGGE DAI DOMICILIARI E VA DAI CARABINIERI

I Carabinieri della Stazione di Piazza Verga hanno arrestato nella flagranza un catanese di 49 anni, poiché ritenuto responsabile di evasione.I militari erano appena usciti dalla sede del comando per...

I militari erano appena usciti dalla sede del comando per intraprendere il loro servizio di pattuglia quando sono stati avvicinati dall’uomo che ha riferito testualmente: <<sono un latitante e mi sono venuto a costituire!>>.

Dai successivi accertamenti è risultato che il 49enne, il 10 ottobre scorso, era stato arrestato perché destinatario di una ordinanza di custodia cautelare, emessa il 25 gennaio di quest’anno dal G.I.P. del Tribunale etneo in ordine ad un furto con strappo commesso ai danni di un anziano.

Posto agli arresti domiciliari in casa della madre, era stato “costretto” ad evadere sembra a causa dell’incompatibilità caratteriale tra lui e la coinquilina.

L’uomo, assolte le formalità di rito, è stato ricollocato ai domiciliari ma, questa volta, in casa della fidanzata.