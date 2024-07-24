CATANIA: OPERAZIONE OMBRA, 25 ARRESTI CONTRO IL CLAN ERCOLANO E LA COSCA SANTAPAOLA

Catania – su delega di questa Procura Distrettuale della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, la Polizia di Stato con il Servizio Centrale Operativo e la Squadra Mobile della Questura di Ca...

Catania – su delega di questa Procura Distrettuale della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, la Polizia di Stato con il Servizio Centrale Operativo e la Squadra Mobile della Questura di Catania, sotto il coordinamento della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catania a carico di 25 soggetti a vario titolo indagati e con differenti profili di responsabilità dei delitti di associazione di tipo mafioso (famiglia Santapaola – Ercolano), estorsioni, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione illecita di armi da sparo, usura, nonché lesioni personali aggravate dall’uso di armi da sparo.

La misura cautelare compendia gli esiti di un’articolata indagine che ha interessato sia la frangia degli ERCOLANO che dei SANTAPAOLA che storicamente compongono la famiglia catanese di cosa nostra, confermando come le stesse siano espressione di un unicum criminale.

Le investigazioni, documentando il riassetto dei ruoli apicali dell’organizzazione, hanno consentito di individuare i soggetti chiamati a ricoprire i ruoli di vertice, a partire dal nuovo reggente di cosa nostra catanese.

Ulteriori ed inediti dettagli verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa prevista per le ore 10:30 presso la sala riunioni della Questura di Catania.