Catania, paura in via Etnea: auto finisce contro le protezioni del mercatino di Natale

Un 36enne alla guida di un'auto è andato contro i pali di protezione della zona pedonale di via Etnea a Catania e della vicina piazza Università, dove in questi giorni sono state allestite delle banca...

A cura di Redazione 04 dicembre 2025 18:13

