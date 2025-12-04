Catania, paura in via Etnea: auto finisce contro le protezioni del mercatino di Natale
Un 36enne alla guida di un'auto è andato contro i pali di protezione della zona pedonale di via Etnea a Catania e della vicina piazza Università, dove in questi giorni sono state allestite delle bancarelle per il mercatino di Natale.
L’episodio ha creato momenti di sorpresa tra i presenti, considerata anche la particolarità del punto d’impatto, in un’area molto frequentata in questo periodo.
La vettura, che procedeva a bassa velocità, è rimasta incastrata, finendo per bloccare parte del passaggio pedonale.
Il conducente è stato quindi bloccato da personale delle Volanti della Questura, intervenuto rapidamente sul posto per mettere in sicurezza l’area e verificare le condizioni dell’uomo, oltre che la dinamica dell’accaduto.
Non si registrano feriti, ma l’episodio ha attirato l’attenzione di numerosi passanti in una delle zone più frequentate del centro storico durante il periodo natalizio.