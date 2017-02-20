Catania, possesso di armi antiche: denunciato marocchino

nel piazzale antistante la stazione di Catania

Lo scorso 17 febbraio, durante i servizi di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, i poliziotti della Polfer - Sezione Catania Centrale hanno notato un cittadino extracomunitario che, nel piazzale antistante l’ingresso alla stazione, portando al seguito due grossi sacchi di plastica di colore nero, si dirigeva verso l’ingresso dell’impianto ferroviario.

L’uomo, stesso accortosi della presenza degli agenti in divisa, si è fermato dietro uno dei pilastri posti in prossimità delle porte di ingresso.

Questo atteggiamento ha insospettito gli agenti che, quindi, hanno deciso di procedere al controllo. Il cittadino straniero è stato accompagnato negli Uffici della Polizia Ferroviaria dove, nel corso della perquisizione personale, è stato ritrovato, all’interno dei sacchi, un vero e proprio arsenale di armi bianche dall’aspetto antico: una spada di un metro circa, due di circa 90 centimetri e una di 85 centimetri; una balestra smontata e duemachete ricurvi della lunghezza di 40 centimetri ciascuno.

Il fermato, che era sprovvisto di documenti, ha dichiarato di essere un cittadino marocchino, R.A. di anni 33; tale informazione è stata riscontrata sia nella Banca dati interforze – dove sono emersi i numerosi pregiudizi penali per reati contro il patrimonio a carico dell’uomo – sia in AFIS (la il sistema automatico di identificazione delle impronte digitali), presso cui personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica ha accertato anche che l’uomo, in passato, era stato “fotosegnalato” con diverse generalità ed era destinatario di un Ordine del Questore di Caltanissetta datato 07.11.2005.

Nessuna indicazione è stata fornita in merito al possesso delle armi e alla loro provenienza. Il cittadino straniero è stato denunciato per possesso senza giustificato motivo di armi, per ricettazione e per porto abusivo di armi.

Le armi, che seppur dall’aspetto antico conservano un’elevata capacità offensiva, sono state sequestrate e poste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Non potendosi escludere, visti anche i precedenti penali di R.A., che le predette armi possano essere di provenienza furtiva, si invitano i cittadini che sono state vittime di furto di oggetti simili e che ritengono di riconoscere le armi sequestrate come proprie, a presentarsi presso gli uffici della Polizia Ferroviaria di Catania, muniti di copia delle denunce di patito furto.