CATANIA: PRIMA LA MASSACRA DI BOTTE TENTANDO POI DI STRANGOLARLA: FERMATO FIDANZATO
Grazie al senso civico di un cittadino catanese che, intorno alle ore 01:30 della scorsa notte ha chiesto aiuto al 112, due equipaggi del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale sono intervenuti immediatamente nei pressi di Piazza Montessori trovando nel sedile posteriore di una Alfa Romeo Giulietta lì parcheggiata la vittima – 22 anni – con il volto tumefatto ed il fidanzato che, non ancora soddisfatto per averla già massacrata di botte, le stringeva le mani al collo.
I militari, dopo aver sottratto la ragazza alla furia dell’aggressore, per poter estrarre il fidanzato dall’auto hanno dovuto ingaggiare con lo stesso una violenta colluttazione terminata comunque con il suo arresto.
Trasportata d’urgenza all’ospedale Garibaldi Centro di Catania la vittima è stata riscontrata affetta da “trauma cranio-facciale con lesioni e graffi sparsi sul collo” con una prognosi di 40 giorni s.c.
L’arrestato, un catanese di 23 anni, attenderà il giudizio per direttissima agli arresti domiciliari.