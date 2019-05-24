La Polizia di Stato ha arrestato VIRGILIO Tommaso Carmelo (cl. 1982), pregiudicato, perché ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata ai danni di una tabaccheria del centro e di lesioni perso...

CATANIA: RAPINA UNA TABACCHERIA, PRESO A CASA CON LA REFURTIVA - VIDEO

reato di rapina aggravata ai danni di una tabaccheria del centro e di lesioni personali.

Nella serata di ieri, intorno alle 21, la Sala operativa ha diramato una nota radio circa una rapina consumata ai danni di una tabaccheria del centro a opera di un uomo, completamente travisato in volto e armato di pistola.

In pochi istanti, una Volante, secondo una precisa strategia operativa, si è recata presso la tabaccheria, dove ha appreso che la rapina era stata commessa con modalità particolarmente cruente, atteso che la vittima, titolare dell’esercizio commerciale, durante la violenta colluttazione ingaggiata con il malvivente, era stato colpito al volto con il calcio della pistola, riportando ferite lacero contuse.

La Volante, inoltre, ha acquisto informazioni utili alla identificazione dell’autore del reato, fornendo dettagliate descrizioni circa gli indumenti indossati, il mezzo utilizzato e la direzione di fuga.

Contestualmente, agenti della Squadra Mobile - Sezione Contrasto al Crimine Diffuso si sono dislocati nelle strade limitrofe al luogo dell’evento, al fine di intercettare e bloccare il rapinatore. Nel corso delle attività di ricerca, gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti a risalire al numero di targa dell’utilitaria utilizzata dal malvivente per scappare dalla tabaccheria, subito dopo la rapina. Tale elemento, in effetti, ha consentito di concentrare le indagini verso un noto pregiudicato, con precedenti specifici per rapina, residente nel rione San Giorgio.

Sulla base degli elementi acquisiti, il personale della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso, convergendo nei pressi dell’abitazione del sospettato, lo ha intercettato, mentre stava facendo rientro in casa. L’uomo, accortosi di essere stato raggiunto dalla Polizia di Stato, ha abbandonato frettolosamente l’auto davanti l’abitazione e, con ancora il registratore di cassa tra le mani, è entrato all’interno dell’edificio, chiudendosi il portone alle proprie spalle, ostacolando l’intervento degli agenti. Questi, però, sono riusciti ugualmente a entrare comunque nello stabile, facendo irruzione nell’appartamento, dove è stato trovato e identificato per VIRGILIO Tommaso Carmelo, lo stesso soggetto che poco prima era stato visto abbandonare il veicolo con la refurtiva.

L’uomo, che era sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S., non ha opposto alcuna resistenza e, innanzi all’evidenza dei fatti, ha ammesso le proprie responsabilità, dichiarando di essere il rapinatore della tabaccheria. Il VIRGILIO ha anche confessato di essersi disfatto della refurtiva, della pistola e di alcuni indumenti indossati durante la rapina, lanciandoli dal balcone di casa. In effetti, dopo un’attenta e accurata perlustrazione delle campagne circostanti, gli agenti sono riusciti a recuperare le prove che confermavano il coinvolgimento del VIRGILIO nella rapina.

Nel frattempo, la vittima veniva accompagnata presso il più vicino Pronto Soccorso cittadino, dove le sono state medicate le ferite riportate durante la rapina, dopodiché è stata condotta presso gli uffici della Squadra Mobile, dove gli è stato riconsegnato il denaro illecitamente sottrattogli.

Per VIRGILIO Tommaso Carmelo, invece, si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Catania - Piazza Lanza, dov’è stato rinchiuso a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.