CATANIA, RAPINATORE SERIALE ARRESTATO DALLA POLIZIA

Nella mattinata del 3 settembre, la Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica di Catania, ha dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misura cautelare della custodia in car...

Nella mattinata del 3 settembre, la Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica di Catania, ha dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misura cautelare della custodia in carcere, emessa in pari data, dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti di FARO Antonio (classe 1986), pregiudicato, in atto detenuto per altra causa, ritenuto responsabile di più rapine e di un tentativo di rapina, commesse con l’utilizzo di un’arma, in un bravissimo arco temporale l’una dall’altra, in pregiudizio di alcune attività commerciali del capoluogo.

Il provvedimento restrittivo compendia gli esiti delle indagini condotte dalla Squadra Mobile – Squadra Antirapine che ha acquisito gravi elementi indiziari nei confronti di FARO Antonio, ritenuto un rapinatore seriale che in pochi giorni ha commesso diverse rapine con modalità esecutive che ne hanno da subito denotato una personalità particolarmente violenta.

Le indagini sono scaturite da un episodio di rapina avvenuto in data 13.8.2020 per mano di un uomo che, con un casco da motociclista e una mascherina chirurgica, ha puntato la pistola al titolare dell’esercizio commerciale, facendosi consegnare l’incasso custodito nel registratore di cassa.

Prima di fuggire, il rapinatore ha puntato l’arma contro un avventore, che in quel momento stava facendo ingresso all’interno e gli ha esploso contro un colpo di pistola, poi rivelatasi a salve.

L’analisi dei sistemi di video-sorveglianza dell’esercizio commerciale in cui è avvenuta la rapina, nonché quelli ubicati lungo le vie di fuga del rapinatore, hanno consentito di acquisire elementi indiziari, in specie in ordine ai connotati fisici dell’uomo, che si sono rivelati determinanti per l’identificazione di FARO Antonio quale autore del fatto.



Qualche giorno dopo, precisamente in data 21.8.2020, un uomo dai medesimi connotati fisici e con identico modus operandi ha commesso una rapina in una farmacia del centro cittadino. Anche in questa occasione, il rapinatore ha esploso un colpo di arma di pistola, anch’essa a salve, all’indirizzo del farmacista che gli aveva consegnato l’incasso, confermando che in entrambi gli episodi delittuosi il soggetto era lo stesso.

Analogamente, in data 25.8.2020, FARO Antonio si è reso responsabile di un tentativo di rapina all’interno di un supermercato dove ha minacciato con la medesima pistola i clienti presenti ed ha esploso un colpo in aria per ottenere la consegna del denaro contenuto nelle casse. La prontezza dei dipendenti dell’esercizio commerciale, che in modo del tutto inatteso dall’autore del fatto, sono riusciti a guadagnare l’uscita del supermercato, non prima di aver bloccato le casse, ha modificato i piani del rapinatore che non ha portato a termine il proprio proposito delittuoso.

Gli elementi acquisiti nel corso delle indagini hanno permesso alla Squadra Antirapine della Squadra Mobile di arrestare in flagranza FARO Antonio in occasione dell’ennesima episodio commesso in data 31.8.2020 in pregiudizio di una farmacia del centro del capoluogo etneo.

Nella circostanza, l’autore non ha esitato a sottrarsi all’arresto da parte degli agenti della Squadra Mobile che lo hanno bloccato e disarmato al termine di un lungo inseguimento svoltosi nel centro storico della città.