CATANIA. RINVENUTE E SEQUESTRATE 2 PISTOLE E UN FUCILE, OCCULTATI DA UNA PIETRA DI UN “MURO A SECCO”

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Nesima ha effettuato controlli volti a contrastare l’illegalità diffusa nel quartiere di competenza e, nella circostanza, sono stati controllati numerosi...

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Nesima ha effettuato controlli volti a contrastare l’illegalità diffusa nel quartiere di competenza e, nella circostanza, sono stati controllati numerosi veicoli e 82 soggetti, 32 dei quali sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

Le operazioni hanno consentito di indagare in stato di libertà 20 persone: 2 per tentato un furto ai danni di un istituto scolastico e per la ricettazione del ciclomotore che avevano utilizzato per recarvisi, 5 per il reato di furto di energia elettrica, 1 per il reato di occupazione abusiva di un immobile, minaccia e violenza privata, sottrazione e soppressione della corrispondenza, danneggiamento di mobili e arredi vari e violazione di domicilio, 2 per invasione di terreni ed edifici pubblici, 1 per omesso versamento della cauzione imposta con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, 1 per lesioni personali e 2 per il reato di calunnia.

Inoltre, 2 persone sono state indagate in stato di libertà per il reato di intermediazione illecita di giochi e scommesse tramite la realizzazione di una sala giochi abusiva in frode dello Stato.

Sul posto è intervenuto anche personale dei Monopoli di Stato che ha comminato sanzioni amministrative pari a 267 mila euro e ha sequestrato penalmente l’intero immobile e i computer. 1 persona è stata indagata per violazione dei reati in materia di sicurezza e luoghi di lavoro presso un esercizio commerciale totalmente abusivo; sul posto, visto il pericolo per l’incolumità pubblica e privata, è intervenuto personale dei Vigili del fuoco e del Comune di Catania.

Sono stati contestati anche 2 reati di evasione dalla misura della detenzione domiciliare, 1 di minaccia ed estorsione, 1 di truffa, 1 di oltraggio a pubblico ufficiale e 1 reato di omessa custodia di armi e munizioni.

Inoltre, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, una persona è stata sottoposta alla misura di sicurezza, con ordine di accompagnamento presso struttura CTA.

Infine, sono stati contestate 2 violazioni per uso personale di sostanze stupefacenti e sono state rinvenute e sequestrate carico di ignoti 2 pistole e un fucile, occultati da una pietra di un “muro a secco”, nella Contrada Mangioni.