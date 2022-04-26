CATANIA. RITROVATO IL CORPO SENZA VITA DEL GIOVANE DISPERSO NEL MARE DELLA PLAYA
La Guardia costiera di Catania ha trovato e recuperato il corpo del nigeriano di 22 anni che risultava disperso da ieri nel mare della Plaia.Secondo alcuni testimoni, che hanno dato l'allarme, il bagn...
La Guardia costiera di Catania ha trovato e recuperato il corpo del nigeriano di 22 anni che risultava disperso da ieri nel mare della Plaia.
Secondo alcuni testimoni, che hanno dato l'allarme, il bagnante era aggrappato a un pallone prima di scomparire tra i flutti davanti la zona di mare della Spiaggia libera numero 1.
La salma è stata recuperata dal terzo nucleo subacqueo della guardia costiera e dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. L'equipaggio del battello B19 della Guardia Costiera di Catania lo ha trasportato nella banchina motovedette della Capitaneria di porto, in attesa di ispezione cadaverica a cura del medico legale.
Le ricerche che erano riprese all'alba sono state coordinate dalla sala operativa della capitaneria di porto di Catania. Vi hanno partecipato una motovedetta, un battello ed il nucleo sommozzatori della Guardia costiera ed un gommone dei vigili del fuoco.