CATANIA. RITROVATO IL CORPO SENZA VITA DEL GIOVANE DISPERSO NEL MARE DELLA PLAYA

La Guardia costiera di Catania ha trovato e recuperato il corpo del nigeriano di 22 anni che risultava disperso da ieri nel mare della Plaia.Secondo alcuni testimoni, che hanno dato l'allarme, il bagn...

A cura di Redazione 26 aprile 2022 17:26

Condividi