Catania, ruba la posta dalle cassette dei condomini e la nasconde sotto la maglietta: denunciato 52enne

La Polizia di Stato ha denunciato un catanese di 52 anni che, in via Sardo, è stato sorpreso con una mazzetta di lettere destinate a svariati destinatari, appena rubate dalle cassette postali di alcuni edifici della zona di via Vittorio Emanuele.

Senza alcun motivo, l’uomo si era appropriato della corrispondenza altrui, prelevando le lettere direttamente dalle buche delle abitazioni. I poliziotti della squadra volanti, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio, hanno avuto modo di constatare come i destinatari delle buste fossero tutti diversi tra loro e nessuna di esse avesse come destinatario il 52enne.

In una prima fase, l’uomo ha tentato di nascondere la corrispondenza sotto la maglietta, ma poi l’ha consegnata ai poliziotti, ammettendo di averla rubata in diversi condomini della zona.

Al termine delle verifiche, gli agenti lo hanno denunciato per sottrazione di corrispondenza, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

La corrispondenza verrà restituita ai legittimi proprietari, dopo gli opportuni riscontri.