CATANIA. RUBA UN GIUBBINO IN UN NEGOZIO: 19ENNE TUNISINO ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato un 19enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, per rapina.

Nel pomeriggio, i militari sono intervenuti in via Etnea a seguito della richiesta di intervento pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, da parte del responsabile della sicurezza di un negozio di abbigliamento che segnalava una rapina appena consumata.

I militari dell’Arma hanno tempestivamente raggiunto l’attività commerciale, dove hanno trovato ad attenderli il segnalante, il quale con i suoi uomini era in gran difficoltà a contenere il giovane esagitato, identificato poi per il 19enne. Quest’ultimo, dalla ricostruzione dell’accaduto effettuata dai Carabinieri, dopo aver “prelevato” un giubbino in esposizione, ha raggiunto le casse e, dopo aver oltrepassato le barriere anti taccheggio causando l’attivazione dell’allarme antifurto, è riuscito a dileguarsi, strattonando un addetto alla sicurezza che intanto era intervenuto poiché attirato dall’allarme sonoro. Tuttavia il tentativo di fuga è stato vano, in quanto gli addetti alla sicurezza, con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccare il fuggitivo e a ricondurlo all’interno del negozio, dove intanto sono intervenuti i Carabinieri che si sono occupati di ricondurre alla calma il tunisino, in preda a un forte stato di agitazione, recuperando il giubbino del valore commerciale di 325 euro che recava ancora la tacchetta antitaccheggio e, quindi, restituendolo al responsabile dell’esercizio commerciale.

I militari dell’Arma hanno posto il 19enne a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Catania.