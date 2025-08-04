Catania, ruba una carta di credito e la usa per comprare sigarette: denunciato 55enne

Non ha resistito alla tentazione e ha utilizzato la carta di credito appena rubata per rifornirsi di diversi pacchetti di sigarette. Il piano ideato da un 55enne catanese è andato in fumo, nel giro di...

Non ha resistito alla tentazione e ha utilizzato la carta di credito appena rubata per rifornirsi di diversi pacchetti di sigarette. Il piano ideato da un 55enne catanese è andato in fumo, nel giro di qualche ora, grazie all’intervento tempestivo degli agenti della Polizia di Stato che l’hanno individuato, fermato e denunciato.

L’uomo, con precedenti di Polizia, avrebbe preso di mira un’auto in sosta nel quartiere Librino, alla ricerca di qualche oggetto di valore. Dopo aver rovistato all’interno, l’uomo ha trovato, insieme ad alcuni oggetti personali del proprietario dell’auto, una carta di credito. Senza pensarci un attimo, il 55enne ha preso lo strumento di pagamento elettronico e l’ha messo in tasca, evidentemente con l’obiettivo di poter utilizzare la carta per fare degli acquisti a spese dell’ignara vittima. Non a caso, si è diretto senza indugio in un bar-tabacchi di via Palermo dove ha richiesto diversi pacchetti di sigarette, per un importo complessivo di 140 euro, fornendo la carta di credito rubata al momento del pagamento.

Non appena la transazione è andata a buon fine, la vittima del furto ha ricevuto le notifiche dell’avvenuto pagamento tramite l’app della banca, installata sul suo smartphone. Immediatamente, si è rivolta ai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino dove ha presentato la denuncia. Non appena sono stati acquisiti tutti gli elementi utili, i poliziotti hanno avviato le indagini, ricostruendo i fatti e gli spostamenti del ladro.

Vista la segnalazione del pagamento effettuato nel bar-tabacchi, i poliziotti hanno acquisito le immagini di videosorveglianza presenti nel locale. Grazie all’analisi dei video, è stato possibile scorgere il 55enne mentre teneva tra le mani diversi pacchetti, accatastati l’uno sopra l’altro.

Un rapido riscontro nelle banca dati in uso alle forze di Polizia, l’esame dei tratti somatici e la presenza di un tatuaggio hanno permesso di individuare con certezza l’uomo che, dopo essere stato rintracciato, è stato condotto negli Uffici di Polizia per essere denunciato per il reato di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.