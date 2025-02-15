CATANIA. RUBANO TRAPANI E SMERIGLIATRICI CON UN BAMBINO NEL CARRELLO: DENUNCIATI

La Polizia di Stato ha individuato e denunciato tre catanesi che, nei giorni scorsi, hanno messo a segno due furti in un negozio di casalinghi di un noto centro commerciale dell’Asse dei servizi, a Ca...

La Polizia di Stato ha individuato e denunciato tre catanesi che, nei giorni scorsi, hanno messo a segno due furti in un negozio di casalinghi di un noto centro commerciale dell’Asse dei servizi, a Catania. I ladri hanno portato via trapani e smerigliatrici per un valore commerciale di circa 500 euro, sfruttando un momento di confusione e di distrazione del personale addetto alla sorveglianza.

È stato il titolare dell’attività commerciale ad accorgersi dell’ammanco della merce, chiedendo l’intervento degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino. Infatti, prima di chiudere, l’uomo ha rimesso a posto i diversi prodotti negli scaffali del negozio constatando la mancanza di diversi attrezzi da lavoro, soprattutto trapani e smerigliatrici, risultate rubate in due momenti diversi.

Una volta acquisita la denuncia, i poliziotti hanno immediatamente avviato le indagini per accertare i fatti e risalire all’identità degli autori del furto, acquisendo tutte le immagini di videosorveglianza presenti nel centro commerciale e nelle zone adiacenti.

Grazie alla meticolosa analisi delle registrazioni video, i poliziotti hanno presto chiuso il cerchio sui tre ladri, riuscendo a ricostruire le fasi e la dinamica del furto.

In una prima occasione, sono state notate due persone, una donna e un uomo, che hanno fatto accesso nel negozio con un carrello con all’interno un grosso scatolo vuoto di un televisore. I due sono risultati madre e figlio, con al seguito pure un bambino di soli 3 anni.

Dopo aver fatto un giro tra gli scaffali, la donna ha tenuto d’occhio il carrello, al cui interno giocava il nipotino, mentre l’uomo ha prelevato diversi attrezzi da lavoro e li ha nascosti nello scatolone posto proprio al fianco del figlioletto. Senza dare nell’occhio, i due sono riusciti ad allontanarsi dal negozio, sfruttando un attimo di assenza del personale di sorveglianza.

A distanza di 24 ore, l’uomo, questa volta accompagnato da un complice di sesso maschile, è tornato nello stesso negozio per realizzare un nuovo colpo, rubando altra merce, nascosta nelle tasche del giubbotto.

I tre sono stati tutti individuati dai poliziotti del Commissariato di Librino e, dopo le procedure di identificazione, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Inoltre, tenuto conto della presenza del minore durante il primo furto realizzato dalla nonna e dal padre, risultato pregiudicato per reati contro il patrimonio, le risultanze investigative sono state trasmesse anche al Tribunale dei minori per le eventuali valutazioni in merito alla potestà genitoriale.