🔴 Catania, scontro tra moto e auto in viale Marco Polo: centauro ferito

L'incidente intorno alle 19:30. Il motociclista ha riportato diverse escoriazioni ed è stato trasportato in codice giallo. Sul posto la Polizia Locale.

CATANIA – Incidente stradale nella prima serata di oggi, intorno alle ore 19:30, lungo viale Marco Polo, a Catania.

Per cause ancora in fase di accertamento, una moto e un'autovettura si sono scontrate all'altezza di un'intersezione della trafficata arteria cittadina. Nell'impatto il motociclista è finito sull'asfalto riportando diverse escoriazioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al centauro prima di trasferirlo in codice giallo al Policlinico di Catania. Fortunatamente, secondo le prime informazioni raccolte, il ferito non sarebbe in pericolo di vita.

Le immagini scattate sul luogo dell'incidente mostrano la moto riversa a terra dopo l'urto e l'auto coinvolta nello scontro, mentre diversi cittadini si sono fermati per prestare assistenza e osservare quanto accaduto.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e regolare la circolazione durante le operazioni di soccorso.

L'episodio ha provocato rallentamenti al traffico nella zona per il tempo necessario agli interventi di emergenza e alla messa in sicurezza della carreggiata