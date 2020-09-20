CATANIA. SCOPERTA CENTRALE DELLO SPACCIO PROTETTA DALLE TELECAMERE: SEQUESTRATI 2 KG DI MARIJUANA. DUE GLI ARRESTATI

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato nella flagranza i catanesi Salvatore CATANIA di anni 20 e Isidoro DISTEFANO di anni 39, poiché ritenuti respo...

Grazie ad una breve ma proficua attività info-investigativa, i militari hanno potuto individuare una centrale dello spaccio in via San Jacopo, nel popoloso quartiere di Librino, gestita dagli odierni arrestati.

Difatti, grazie ad un servizio di osservazione, si è potuto registrare un flusso continuo di individui che, dopo aver parcheggiato l’autovettura in strada, si recavano all’interno del palazzo, individuato al civico 60 di via San Jacopo, per poi uscirne dopo qualche minuto.

Compresa le dinamiche dell’attività illecita posta in essere dal duo, si è deciso di fare irruzione nell’immobile, sorprendendo il 20enne sul pianerottolo posto al primo piano con in mano una busta di plastica contenente 93 dosi di marijuana, mentre il complice se ne stava seduto in cucina ad osservare uno schermo lcd che trasmetteva in diretta le immagini catturate da un sistema di telecamere installate sul perimetro esterno della palazzina.

Procedendo alla perquisizione dell’abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato: 740 euro in contanti, alcune dosi di marijuana nascoste dentro una “casa delle bambole”, nonché, seguendo il filo di un’antenna che, fuoriuscendo dal muro dell’abitazione, raggiungeva direttamente il tetto del palazzo, 8 telecamere collegate ad un DVR e ad una centralina; 7 buste di plastica contenenti complessivamente circa 2 Kg di marijuana, di cui una parte già suddivisa in dosi pronte ad essere piazzate.

Gli arrestati, in attesa delle determinazioni dell’A.G., sono stati relegati agli arresti domiciliari.