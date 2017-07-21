CATANIA: SCOPERTO PARRUCCHIERE SENZA AUTORIZZAZIONI

Nella giornata di ieri, in ottemperanza alle disposizioni del Questore, personale in servizio al commissariato Borgo-Ognina ha eseguito controlli finalizzati ad accertare il rispetto della normativa v...

Nella giornata di ieri, in ottemperanza alle disposizioni del Questore, personale in servizio al commissariato Borgo-Ognina ha eseguito controlli finalizzati ad accertare il rispetto della normativa vigente in materia di rilascio delle autorizzazioni amministrative.

Particolare rilievo assume il controllo effettuato in via Principe Nicola, dove è stata accertata la presenza di un’attività di parrucchiere privo di autorizzazione, abusivamente pubblicizzato sulla via con cartellonistica pubblicitaria, con una tenda su strada e con una dipendente in nero.

Fatto ulteriore è che la responsabile dell’attività è stata anche indagata in stato di libertà per il reato di furto aggravato di energia elettrica poiché allacciata abusivamente alla rete elettrica (danno quantificato dall’ente di distribuzione pari a 15mila euro). Alla luce di quanto esposto, è stato richiesto l’intervento della polizia municipale e alla responsabile sono state irrogate sanzioni per un importo pari a circa 2mila euro, nello specifico per mancanza di autorizzazione amministrativa comunale (SCIA), per avere esposto sulla pubblica via tende e cartelloni pubblicitari.

Ulteriore furto di energia elettrica mediante allaccio diretto alla rete Enel, è stato accertato nei giorni scorsi presso un’abitazione sita in via Mentana.

Opportuno evidenziare che il danno economico arrecato all’ente di distribuzione o meglio le perdite legate ai noti furti di energia elettrica, solitamente, vengono distribuite tra tutti gli utenti sotto la voce “perdite di rete” e nasce anche da questo l’importante funzione di contrastare il dilagante fenomeno dei furti di energia elettrica.