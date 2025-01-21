CATANIA. “SE PARLI, TI AMMAZZO”, MINACCE E VIOLENZE ALLA COMPAGNA DAVANTI ALLA FIGLIA: 32ENNE ARRESTATO

Ha sferrato calci e pugni alla compagna davanti alla loro figlioletta di soli 3 anni. La donna è riuscita a proteggere sé stessa e la figlia per poi fuggire di casa e chiedere aiuto alla Polizia di St...

Ha sferrato calci e pugni alla compagna davanti alla loro figlioletta di soli 3 anni. La donna è riuscita a proteggere sé stessa e la figlia per poi fuggire di casa e chiedere aiuto alla Polizia di Stato.

Dopo aver accompagnato la figlioletta dai nonni, la donna ha scelto di mettere fine alle aggressioni perpetrate da anni nei suoi confronti dal compagno, rivolgendosi al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino. Già nel 2022 la donna era finita in ospedale, al Pronto Soccorso, per le gravi lesioni legate ad una feroce aggressione, sorta per futili motivi con il compagno.

In Commissariato i poliziotti hanno raccolto la denuncia della vittima che ha raccontato tutti i dettagli dell’ultimo episodio di violenza, subito poco prima, in casa, davanti alla figlia.

Secondo quanto riferito agli agenti, l’aggressore l’avrebbe minacciata di morte e denigrata con frasi offensive. “Se parli, ti ammazzo!” avrebbe detto l’uomo prima di colpirla con schiaffi al viso e alla testa. Quando la donna si sarebbe abbassata per cercare di mettere al riparo la figlia, il compagno le avrebbe sferrato un calcio al volto, procurandole una ferita al labbro.

Dopo aver tranquillizzato la vittima, gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania hanno raggiunto l’abitazione dove si era consumata la violenza, trovando il 32enne che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Su disposizione del PM di turno, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori in attesa del giudizio di convalida davanti al Gip.