CATANIA: SEQUESTRATE 9 STECCHE DI TABACCHI LAVORATI ESTERI A UN MARITTIMO SICILIANO

I finanzieri del Comando Provinciale Catania in servizio presso il Porto etneo, durante le attività di istituto in materia di controlli doganali, hanno sottoposto a controllo un marittimo siciliano appena sbarcato da una M/N battente bandiera Italiana.

Il connazionale, sottoposto a intervista da parte dei Militari del II Gruppo Catania, finalizzata ad acquisire informazioni utili a definire il possesso di merce oggetto di contrabbando, manifestava agli operanti perplessità nonché un latente stato agitativo del tutto ingiustificabile, quindi si procedeva ad un controllo più accurato dei bagagli.

La successiva attività ispettiva permetteva di rivenire, abilmente occultati tra gli effetti personali nr.8 stecche e 8 pacchetti di sigarette del tipo T.L.E. riportanti la dicitura “FOR DUTY FREE SALE ONLY” pari a grammi 1.760.

Pertanto si procedeva unitamente a funzionari della locale Dogana al sequestro amministrativo dei tabacchi lavorati esteri ex art.13 della Legge 689/81, in violazione all’articolo all’art.291 bis, (contrabbando) comma 2 del DPR n.43/73 e punita ai sensi del medesimo articolo, ai sensi dell’art.1 commi 1 e 6 D.Lgs n.8/2016.

Le sanzioni ammontano complessivamente a € 9.081,60 euro (€ 5,16 per ogni grammo convenzionale) e sono il frutto di un’attenta e capillare attività di verifica condotta presso lo scalo portuale di questa città sui passeggeri in transito ed a destino.

I sequestri di tabacco di contrabbando, rinvenuti negli spazi doganali, sono di noti marchi di produttori come MARLBORO GOLD, MARLBORO e WISTON BLU.

La suddetta attività è da inquadrarsi nel più ampio contesto di controlli di natura doganale, esercitatati congiuntamente dai Militari del Corpo e dai Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli sull’intero sedime “portuale ed aeroportuale etneo”