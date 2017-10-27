CATANIA: SEQUESTRO BENI PER 1,5 MILIONI A PRESUNTO AFFILIATO AL CLAN CAPPELLO

La polizia di Stato a Catania ha sequestrato beni per un valore di un milione e mezzo di euro ritenuti riconducibili a un presunto elemento di spicco del clan Cappello, responsabile, secondo l'accusa,...

La polizia di Stato a Catania ha sequestrato beni per un valore di un milione e mezzo di euro ritenuti riconducibili a un presunto elemento di spicco del clan Cappello, responsabile, secondo l'accusa, di "numerosi e gravi episodi delittuosi".

Il provvedimento, scaturito su una proposta del Questore di Catania, Giuseppe Gualtieri, accolta dalla sezione misure di Prevenzione del Tribunale, è stato eseguito da personale della squadra mobile e della Divisione anticrimine.

Sigilli sono stati posti a un'azienda di trasporti, automezzi e a appartamenti "riccamente arredati".

Particolari sull'operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 nella Questura di Catania.

(In aggiornamento)