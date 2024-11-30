CATANIA SI ILLUMINA PER IL NATALE: IL SINDACO ACCENDE L’ALBERO IN PIAZZA UNIVERSITÀ

Alla presenza di centinaia di cittadini e l’animazione del gruppo scolastico “Pizzifolk” dell’istituto comprensivo Pizzigoni-Carducci in tenuta da Babbo Natale, il sindaco Enrico Trantino ha acceso il...

Alla presenza di centinaia di cittadini e l’animazione del gruppo scolastico “Pizzifolk” dell’istituto comprensivo Pizzigoni-Carducci in tenuta da Babbo Natale, il sindaco Enrico Trantino ha acceso il grande albero di piazza Università, dando il via ufficialmente alle manifestazioni natalizie coi mercatini aperti e le luminarie installate nelle principali vie dello shopping.

Tra i presenti, il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi, gli assessori della giunta e diversi consiglieri comunali, in una serata di allegria natalizia allietata dal sax del musicista Giovanni Arena, con via Etnea piena di passanti anche per via della concomitanza con il Black Friday.

“Se queste luci, questa atmosfera natalizia, questi colori e questo calore sono un desiderio di tutti noi e non solo dei bambini, è anche importante che questo arrivi nei nostri cuori -ha detto il sindaco Enrico Trantino-. Solo così daremo un senso autentico al Natale, che è gioia, condivisione in una città che ha tanto bisogno del nostro cuore rossazzurro per migliorarci e crescere insieme. Tra i tanti spettacoli e le iniziative nel centro storico e nei quartieri più decentrati come San Cristoforo e Librino e tutti gli altri -ha aggiunto Trantino- dall’8 dicembre avremo l’assoluta novità dell’illuminazione scenografica, del palazzo degli elefanti, ricoperto dalle impalcature per via dei lavori di consolidamento statico e restauro del settecentesco Municipio”.

Nel centro storico spicca un colpo d’occhio straordinario offerto dai mercatini natalizi, con le tradizionali casette allestite in piazza Università, via Garibaldi, piazza Mazzini, via Montesano, via Minoriti e nella villa Pacini, aperti tutti i giorni, fino al 28 dicembre, dalle ore 10 alle 22, nei festivi e nei prefestivi fino alle 23,45.

Il grande albero di Natale di piazza Università, alto 15 metri e le luminarie di via Etnea, piazza Mazzini, due tratti di via Vittorio Emanuele, piazza Federico di Svevia e piazza Vincenzo Bellini e da piazza Michelangelo lungo il viale Vittorio Veneto fino a piazza Iolanda; da via Monserrato lungo la via Gabriele D’Annunzio e la via Giacomo Leopardi fino a piazza Ludovico Ariosto; Corso Sicilia; via Umberto, da piazza Iolanda a via Etnea; piazza Mazzini e via Garibaldi.

Coi fondi della tassa di soggiorno turistico e grazie alle luminarie offerte dagli sponsor, in oltre dieci chilometri di spazi pubblici, è stata così creata la tipica atmosfera natalizia.