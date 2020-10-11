CATANIA. SOCCORSO DA UN CARABINIERE E UN MEDICO DEL 118 VI SI SCAGLIA CONTRO: GIOVANE ERITREO IN MANETTE

I Carabinieri del Reparto Magistratura di Catania, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante, hanno arrestato nella flagranza il 29enne eritreo FUTWI BAHLBI, munito...

Un cittadino ha segnalato ad un carabiniere in servizio di vigilanza nella sede del Tribunale di Via Francesco Crispi che ad una ventina di metri, precisamente tra la via Crispi e piazza Giovanni Verga, vi era un uomo in terra apparentemente privo di sensi.

Il militare, dopo aver allertato il 118, si è avvicinato alla persona per verificarne le condizioni ma questa, scorgendolo, si è improvvisamente alzata aggredendolo con un violento pugno al volto. Azione replicata pochi secondi dopo quando si è accanito sul medico del 118 che tentava di prestargli soccorso.

In chiaro stato di esaltazione psicomotoria per l’abuso di sostanze alcoliche, oltre a minacciare i presenti <<questa storia non finisce qua!>>, ha tentato di colpire anche gli altri carabinieri giunti in ausilio del collega i quali, comunque, sono riusciti a bloccarlo ed ammanettarlo.

Sia il carabiniere che il medico sono stati medicati dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro per delle ferite alle labbra e alle arcate dentarie.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.