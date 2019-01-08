CATANIA: Sorpresi a rubare pannelli di metallo alla zona industriale, tre arresti

I Carabinieri della Stazione di Catania Playa hanno arrestato nella flagranza Aldo BATTIATO cl.84, Domenico CONSOLO cl.70 e Daniele LITRICO cl.88, poiché ritenuti responsabili del concorso in tentato...

I tre, ieri sera, con l’ausilio di un braccio meccanico installato su di un autocarro, stavano asportando dei pannelli in metallo all’interno della ditta “I.C.O.B. S.p.a” di via Giovanni Agnelli 4.

Dopo aver ammanettato i correi, i militari hanno sequestrato un furgone Iveco modello Daily di proprietà di uno degli arrestati, sul quale erano stati già caricati pannelli per un peso complessivo di oltre 3 tonnellate.

La refurtiva è stata restituita all’avente diritto, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.