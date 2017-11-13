CATANIA: SORPRESO A RUBARE ALL'INTERNO DI MEDIAWORLD, ARRESTATO
A cura di Redazione
13 novembre 2017 11:54
Nella serata di sabato scorso i militari Stazione Carabinieri di Librino traevano arresto in flagranza un 26enne di Acicatena (CT), poiché responsabile di furto di materiale informatico del valore di circa 400 euro presso il punto vendita “MEDIAWORLD” sito all’interno dell’area commerciale “Porte di Catania”.
La refurtiva è stata restituita all’avente diritto.
L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.