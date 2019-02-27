CATANIA. SPACCIAVA “SKUNK” IN VIALE NITTA, ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 36enne catanese Giovanni MELLIFERO, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di s...

Gli uomini della Squadra “Lupi”, in servizio antidroga nel quartiere Librino, ne hanno osservato pazientemente le modalità di spaccio finché, approfittando di un momento di distrazione del pusher, sono intervenuti ponendo fine all’attività illecita.

Perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di marijuana della varietà denominata “skunk”, già suddivisa in dosi, nonché di 140 euro in contanti incassati dalle pregressa vendita dello stupefacente.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.