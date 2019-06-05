95047

CATANIA: SPARATORIA, TRENTOTTENNE GAMBIZZATO SOTTO CASA A PICANELLO

05 giugno 2019 18:09
FLASH

Un 38enne, Salvatore Lo Faro, è stato ferito con tre colpi di pistola alle gambe davanti la sua abitazione, di via Timoleone, a Catania.

La sparatoria è avvenuta intorno alle 16.
L’uomo è stato ricoverato nell’ospedale Cannizzaro.

Secondo le prime informazioni, non sarebbe in gravi condizioni di salute.

Indagano i carabinieri.

 

