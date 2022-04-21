CATANIA TENTA DI RUBARE PACCHI A UN CORRIERE: PRESO LADRO SERIALE
I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina, hanno arrestato un ladro seriale di 52 anni per il reato di tentato furto aggravato.
L’uomo, nella mattinata di ieri, in viale Ulisse, mentre un corriere scaricava della merce da un autocarro, approfittando di un momento di distrazione dell’autista tentava di rubare alcuni pacchi ancora imballati.
Il malvivente, però, non riuscendo nel suo intento perché colto sul fatto dal corriere, si dava a precipitosa fuga a bordo di una Smart.
La Volante del Commissariato, ricevuta la nota radio del tentato furto, si metteva all’inseguimento del fuggitivo, riuscendo poco dopo a intercettarlo e a bloccarlo. La perquisizione effettuata sull’auto del malvivente, consentiva tra l’altro di recuperare delle merce ancora inscatolata, rubata nel corso della mattinata da un altro corriere, un jammer utilizzato per neutralizzare il segnale radio di chiusura della portiere delle auto e uno spadino utilizzato per forzare le serrature.
Pertanto, l’uomo veniva tratto in arresto e la merce trafugata restituita al corriere.
Al fine di evitare la reiterazione dei reati, l’autorità giudiziaria, convalidato l’arresto, disponeva l’applicazione della misura cautelare del braccialetto elettronico.