CATANIA: TENTA SCIPPO AD UNA DONNA ANZIANA, ARRESTATO 44ENNE

La Polizia di Stato ha arrestato MESSINA Massimo Sebastiano (cl. 1973) ritenuto responsabile del reato di tentata rapina aggravata.

Nel serata del decorso 28 ottobre, personale della Squadra Mobile, Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, durante il servizio di controllo del territorio, apprendeva dalla locale Sala Operativa che, nel quartiere Nesima, era stata tentata una rapina ai danni di una anziana donna.

Intervenuti sul posto, gli agenti della Squadra Mobile, dopo aver prestato soccorso e tranquillizzato la malcapitata vittima, acquisivano tutte le informazioni utili per rintracciare l’autore materiale del reato. A seguito delle prime investigazioni, si appurava che ad agire era stato un uomo di mezz’età, a bordo di motorino elettrico, che, dopo aver strattonato e schiaffeggiato la donna, tentava di sottrarle la borsa ma si vedeva costretto a desistere dal suo proposito a causa della imprevista reazione della vittima.

Le informazioni acquisite consentivano agli investigatori di mettersi sulle tracce del malvivente che, poco dopo, veniva intercettato e fermato ancora a bordo del motorino elettrico utilizzato per commettere la tentata rapina. Invano, l’uomo tentava di non farsi notare dagli agenti della Squadra Mobile che riuscivano comunque a bloccarlo.

Espletate le formalità di rito, il malvivente è stato associato presso la casa circondariale di Catania “Piazza Lanza”.