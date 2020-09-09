CATANIA, UN 13 ENNE E UN 15 ENNE PRESI DOPO AVERE RUBATO UN BORSA DA UN'AUTO

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno denunciato un 15enne e segnalato un 13enne, entrambi catanesi, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.I due minorenni so...

I due minorenni sono stati intercettati da una pattuglia in via Acquicella Porto a bordo di uno scooter Aprilia Scarabeo 50 immediatamente dopo aver asportato una borsa dall'abitacolo di una Nissan Micra parcheggiata dinanzi il Lido Belvedere di viale Kennedy, furto per cui il proprietario aveva chiamato il 112 NUE.

Il 15enne, assolte le formalità di rito era appena uscito dalla caserma in compagnia dei genitori quando, probabilmente per essere stato rimproverato dal padre, ha avuto una reazione violenta che al termine ha fatto registrare il danneggiamento dell’autovettura privata di un carabiniere regolarmente posteggiata in via Teatro Greco.

Il ragazzo è stato altresì denunciato per danneggiamento aggravato, mentre il ciclomotore è stato sequestrato poiché privo di copertura assicurativa.