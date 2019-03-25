La Polizia di Stato ha arrestato CARUSO Giovanni (cl. 1970), pregiudicato in quanto ritenuto responsabile dei reati di detenzione illegale di arma da fuoco clandestina, munizioni e ricettazione delle...

CATANIA: UN ARRESTO PER DETENZIONE ILLEGALE DI UNA PISTOLA

Nel corso di una perquisizione domiciliare volta alla ricerca di armi, personale della Squadra Mobile rinveniva nell’abitazione del pregiudicato CARUSO Giovanni, sita nel popolare rione “Cappuccini”, custodita in un canovaccio e riposta all’interno di un vaso, una pistola semiautomatica cal.9 regolarmente funzionante e con matricola abrasa, tre caricatori e numerose cartucce del medesimo calibro.

Espletate le formalità di rito CARUSO Giovanni veniva associato presso il carcere di Catania –piazza Lanza- a disposizione dell’A.G.