CATANIA, UN’AUTO ABBANDONATA COME DEPOSIITO DELLA DROGA: PUSHER IN MANETTE

I militari lo hanno osservato pazientemente mentre prelevava di volta in volta la droga da un’autoabbandonataI Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato nella fl...

I militari lo hanno osservato pazientemente mentre prelevava di volta in volta la droga da un’autoabbandonata

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 26enne catanese Carmelo Grillo, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari lo hanno osservato pazientemente mentre prelevava di volta in volta la droga da un’auto abbandonata in via Vivaio per poi tornare in via Della Concordia e piazzarla, in cambio di denaro, al cliente di turno.

I Carabinieri, dopo aver bloccato lo spacciatore, hanno perquisito l’autovettura-deposito rivenendovi all’interno 74 dosi di “marijuana”.

La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.