CATANIA: Vandali in azione, denunciati tre minorenni

Agenti del Commissariato Borgo Ognina hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria tre minorenni che si sono resi responsabili di gravi atti di vandalismo alle strutture di piazza Europa e del “Borghetto Europa”, il centro di ritrovo posto al piano sottostante la piazza medesima.

I fatti risalgono allo scorso 14 aprile, quando i vandali hanno preso di mira l’ascensore che mette in comunicazione il “Borghetto” con il sottostante parcheggio sotterraneo e, addirittura, lanciando dall’alto della piazza il newjersey in plastica che limitava l’accesso all’elevatore che, evidentemente, si trovava già fuori servizio.

Non paghi della loro bravata – che avrebbe potuto senz’altro mettere in serio pericolo l’incolumità di chi si fosse trovato sulla traiettoria del manufatto lanciato giù – i giovani (tutti tra i 14 e i 17 anni) hanno anche pubblicato le loro gesta su Instagram, probabilmente a mo’ di vanto.

I poliziotti hanno proceduto ad accurate indagini presso gli esercenti del “Borghetto” i quali hanno denunciato ed evidenziato lo stato di quei luoghi, dove è facile vedere veri e propri “tappeti” di bottiglie e di cocci di vetro, risultato del poco intelligente uso – sempre da parte di giovani scriteriati – di lanciare oggetti dall’alto, in direzione del centro commerciale.

I minori sono stati identificati e denunciati per i reati di danneggiamento e getto pericoloso di cose. L’ammissione di uno dei tre ragazzi di fare uso di stupefacenti e di alcolici ha dato luogo alla segnalazione ai Servizi Sociali.