CATANIA: VENDEVA PANINI SENZA L’AUTORIZZAZIONE, SEQUESTRATO “CARROZZONE”

L’adozione da parte del Questore Mario Della Cioppa dell’intensificazione dei controlli amministrativi, disposti ai fini dell’attuazione delle misure contenute nel Decreto Legge 33/2020, recante ulter...

L’adozione da parte del Questore Mario Della Cioppa dell’intensificazione dei controlli amministrativi, disposti ai fini dell’attuazione delle misure contenute nel Decreto Legge 33/2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha permesso alla Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di controllare, nello scorso fine settimana, diversi esercizi pubblici.

Dopo i controlli fatti lo scorso fine settimana su via Del Rotolo, gli agenti, a seguito di ulteriori accertamenti, hanno contravvenzionato la titolare di un negozio mobile che non era in possesso della prescritta autorizzazione e, per tali motivi, in data 7.10.2020, veniva sanzionata ai sensi degli artt. 2 e 20 comma 1 L. R. 18/95 per l’esercizio del commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione.

Come sanzione accessoria alla contravvenzione, veniva effettuato il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca del Carrozzone e della merce contenuta al suo interno.