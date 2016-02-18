Chat Whatsapp via WEB su tuo PC

Whatsapp è disponibile anche per il PC, tramite un’applicazione web, senza scaricare nulla.Per accedere a Whatsapp via web da qualsiasi computer,Windows, Mac o Linux, è necessario essere già iscritti...

Whatsapp è disponibile anche per il PC, tramite un’applicazione web, senza scaricare nulla.

Per accedere a Whatsapp via web da qualsiasi computer,Windows, Mac o Linux, è necessario essere già iscritti alla chat con un numero di cellulare registrato tramite l’app per smartphone, sia Android che iPhone.

Chi ha scaricato, installato e pagato Whatsapp potrà chattare con gli amici come se utilizzasse il cellulare sul suo computer dal sito web.whatsapp.com, aprendolo con Google Chrome, Firefox o Opera.

Prima di usare Whatsapp via web è necessario installare l’ultima versione dell’applicazione scaricando l’aggiornamento già disponibile per Android, iPhone, Windows Phone, Blackberry e Nokia S60.

Dallo smartphone si dovrà quindi aprire l’applicazione e andare sul menù principale delle opzioni dove si vedrà una nuova voce “Whatsapp Web“.

Premere quindi OK sul box che si apre e notare che l’apertura della fotocamera.

Lasciando così lo smartphone, aprire poi il sito https://web.whatsapp.com/sul Pc usando Google Chrome, Firefox o Opera, puntare la fotocamera del cellulare per scansionare il codice QR mostrato, inquadrando il monitor e, automaticamente, si aprirà la chat con le conversazioni passate sulla sinistra che possono essere rilette e riprese.

Da notare che le conversazioni hanno i simboli di messaggio ricevuto (la doppia v) e di messaggio letto (la doppia v colorata di blu).

Si possono anche inviare messaggi vocali ed emoticon cliccando i relativi pulsanti in basso.

Dal link in alto a sinistra si possono attivare le notifiche di Whatsapp sul computer, in modo che, quando si riceve un nuovo messaggio, Chrome potrà inviare una notifica che apparirà in basso a destra sullo schermo (e che funzionano anche se si chiude Chrome).

Cliccando sul pulsante del messaggio, in alto a destra, si potrà avviare una nuova conversazione con un contatto e chattare con lui dal computer.

Se si clicca il pulsante delle opzioni rappresentato da tre pallini verticali sempre in alto a destra, si possono modificare alcune impostazioni come le notifiche (se attivarle o disattivarle e se far sentire un suono), l’immagine del profilo e lo stato.

Una cosa importante da notare è che Web Whatsapp su PC funziona soltanto se il telefono, nel frattempo, è collegato a internet.

La versione web di Whatsapp infatti agisce tramite l’applicazione dello smartphone quindi se questo non è connesso non si riceveranno nuovi messaggi e, allo stesso tempo, i messaggi inviati rimangono in coda, in attesa di essere spediti quando troverà una connessione dal cellulare.

Sull’applicazione dello smartphone, aprendo l’opzione Web Whatsapp, si vedrà quando è stato fatto l’ultimo accesso dal computer.

Se si vuole un accesso rapido a Whatsapp dal desktop del computer, si può aprire la pagina web.whatsapp.com con Chrome, premere sul pulsante del menu di Chrome (le tre righe in alto a destra), andare su Altri strumenti e poi suCrea scorciatoia applicazione.

Si potrà quindi cliccare l’icona di Whatsapp sul desktop per aprire la chat in modo diretto, come fosse un’applicazione o un programma del computer.