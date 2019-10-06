“CHIEDIAMO UN INTERVENTO URGENTE AL RIFUGIO PER CANI DI VIA VERGA”

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:E’ necessario intervenire subito perché la situazione ogni giorno che passa si fa sempre più insostenibile. Il rifugio per randagi adiacente via Giovanni Verga non può continu...

E’ necessario intervenire subito perché la situazione ogni giorno che passa si fa sempre più insostenibile. Il rifugio per randagi adiacente via Giovanni Verga non può continuare a rimanere nelle condizioni attuali: ci sono diverse falle lungo tutta la recinzione e le segnalazioni da parte dei cittadini, a proposito dei randagi che ritornano in strada, si sono moltiplicate. Ma è tutto il sito che appare decisamente poco accogliente (tanto per utilizzare un eufemismo) per le stesse bestiole.

Un intervento che abbiamo sollecitato con una apposita interrogazione consiliare: serve un agire con urgenza.

Al tempo stesso, abbiamo chiesto un confronto, che diventa necessario e importante, per comprendere quanti randagi siano stati dati in affidamento o fatti adottare tra quelli che sono stati ospitati all'interno del sito.

Il rifugio costituisce, del resto, un passaggio temporaneo e non una sistemazione definitiva.

Anthony Distefano e Giuseppe Lo Presti

