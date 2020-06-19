CHIUSA SALA GIOCHI ABUSIVA A CATANIA

Lo scorso 16 gennaio, agenti delle Volanti, durante l’attività di controllo del territorio, si accorgevano della presenza di due individui vicino una sala giochi che, si allontanavano alla vista della...

In quella circostanza, dopo tutte le verifiche del caso, si è proceduto alla denuncia in stato di libertà dei titolari e all’elevazione dei verbali inerenti gli illeciti per un controvalore di 140.000 euro.

Nella giornata di ieri, si è proceduto a notificare un provvedimento, emesso dal Questore di Catania Mario Della cioppa, di cessazione dell’attività illecita al titolare della sala pubblica da gioco Jackpot Club sita in via San Nicolò al Borgo, in quanto priva della prescritta autorizzazione di P.S. di cui all’articolo 86 del TULPS.