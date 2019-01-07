CHIUSURA DEL 3° CIRCOLO DIDATTICO DI VIA PIETRO LUPO, PER I GIORNI 7 E 8 GENNAIO 2019 PER COMPLETAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Il Sindaco Nino Naso, con apposita ordinanza la N° 00001/2019 nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza, considerato che presso il 3° Circolo Didat...

Il Sindaco Nino Naso, con apposita ordinanza la N° 00001/2019 nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza, considerato che presso il 3° Circolo Didattico di Via Pietro Lupo, insistono i lavori di manutenzione per il completamento dell'impianto di riscaldamento e preso atto delle condizioni atmosferiche e di abbassamento delle temperature;





CHIUDE temporaneamente, per i giorni del 7 e 8 Gennaio 2019 l'edificio scolastico del 3° Circolo Didattico di Via Pietro Lupo, nelle more che siano eseguiti gli interventi necessari per il ripristino regolare dell'impianto di riscaldamento.