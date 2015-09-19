Ciao Massimo

E' stata una grave malattia a stroncarlo. I funerali verranno officiati questo pomeriggio alle 16

95047.it Se n'è andato tre mesi prima di compiere 40 anni, al termine di una brutta malattia che ha finito per stroncarlo. Massimo Finocchiaro non ce l'ha fatta: si è spento ieri nella casa di Paternò dove viveva assieme ai suoi cari che gli sono stati sempre vicini in tutti questi anni.

L'ultimo saluto verrà tributato oggi pomeriggio con i funerali che verranno officiati alle 16 nella chiesa del "Santissimo Salvatore" in quello che sarà un abbraccio della famiglia, dei genitori, del fratello Giuseppe, della sorella Rossella, dei parenti e dei conoscenti che lo hanno voluto bene.