Ciao Massimo
E' stata una grave malattia a stroncarlo. I funerali verranno officiati questo pomeriggio alle 16
A cura di Redazione
19 settembre 2015 14:25
95047.it Se n'è andato tre mesi prima di compiere 40 anni, al termine di una brutta malattia che ha finito per stroncarlo. Massimo Finocchiaro non ce l'ha fatta: si è spento ieri nella casa di Paternò dove viveva assieme ai suoi cari che gli sono stati sempre vicini in tutti questi anni.
L'ultimo saluto verrà tributato oggi pomeriggio con i funerali che verranno officiati alle 16 nella chiesa del "Santissimo Salvatore" in quello che sarà un abbraccio della famiglia, dei genitori, del fratello Giuseppe, della sorella Rossella, dei parenti e dei conoscenti che lo hanno voluto bene.