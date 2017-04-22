CICLISMO: MUORE MICHELE SCARPONI MENTRE SI ALLENA

Dramma nel ciclismo italiano: è morto stamattina Michele Scarponi in un incidente stradale a Filottrano. L'atleta, si è scontrato frontalmente con un camion. Un normale allenamento si è trasformato i...

Dramma nel ciclismo italiano: è morto stamattina Michele Scarponi in un incidente stradale a Filottrano. L'atleta, si è scontrato frontalmente con un camion. Un normale allenamento si è trasformato in tragedia, il tutto sotto lo sguardo attonito di decine di automobilisti che si sono subito resi conto della gravità della situazione. Attivato il 118, la centrale operativa ha provveduto ad inviare un'ambulanza infermieristica che in pochi minuti ha raggiunto il luogo dell'intervento. Nel frattempo, dall'ospedale regionale di Torrette di Ancona, si alzava in volo l'elicottero. L'anestesista rianimatore non ha potuto far altro che constatare il decesso. Scarponi, 37 anni, è deceduto sul colpo.

Lo conferma all'Ansa il presidente della Federciclismo, Renato Di Rocco, in lacrime.

Il campione dell'Astana, è stato vincitore del Giro d'Italia 2011